Università dal Pnrr altri 150 milioni di euro per le borse di studio

“In arrivo 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie, grazie al via libera del Consiglio dell’UE alla revisione del Pnrr presentata dall’Italia. Nella rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata a livello europeo rientra anche l’investimento dedicato al sostegno economico agli studenti universitari, confermato come pienamente coerente con gli obiettivi del Piano. Le ulteriori risorse ottenute dal ministero dell’Università e della Ricerca, guidato dal ministro Anna Maria Bernini, permetteranno alle Regioni di ampliare il numero degli studenti beneficiari e di rispondere più efficacemente alla crescita della domanda”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it