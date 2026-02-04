Questa mattina il ministro Nello Musumeci ha affrontato in Senato i danni provocati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Dopo il voto sul calendario, è iniziata con un’ora di ritardo l’informativa sui danni causati dal ciclone Harry, con Musumeci che ha attaccato gli “sciacalli” e ha detto che in Sicilia nove comuni su dieci sono a rischio frane.

Dopo il voto sul calendario dei lavori, nell’Aula del Senato è iniziata, con circa un’ora di ritardo sul previsto, l’informativa del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le accuse di Musumeci "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale" ha subito voluto precisare il Ministro citando i dati Ispra aggiornati al 2024: circa nove comuni su dieci nell’isola presentano aree ad alto rischio frane. "La situazione non è certo migliore nel resto d’Italia, dove, secondo gli scienziati, oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti al rischio idrogeologico, valanghe ed erosione costiera" ha commentato Musumeci. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry e Niscemi, Musumeci passa all'attacco e parla di "sciacalli": "9 comuni su 10 in Sicilia hanno aree ad alto rischio frane"

Il governatore Musumeci ha annunciato che nella Sicilia quasi tutti i comuni sono a rischio frane.

Durante un'audizione al Senato, il governatore Musumeci ha denunciato che nove comuni su dieci in Sicilia sono a rischio frane elevato.

