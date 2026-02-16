Meloni a Niscemi | In arrivo 150 milioni per la ricostruzione saremo veloci

Il presidente Meloni ha visitato Niscemi dopo il terremoto che ha colpito la zona, annunciando che arriveranno 150 milioni di euro per la ricostruzione. Ha detto che i fondi saranno distribuiti rapidamente per aiutare le imprese locali e le famiglie colpite. Mercoledì, in Consiglio dei ministri, sarà approvato un decreto dedicato a Niscemi, con misure specifiche per sostenere i lavoratori e gli agricoltori che hanno subito danni.

A due settimane dalla sua prima visita a Niscemi, città siciliana colpita da una frana di dimensioni colossali, Giorgia Meloni è tornata ad incontrare le famiglie sfollate. Migliaia di persone che si sono trovate senza casa da un giorno all’altro, costrette ad osservare come tutti i loro possedimenti sprofondano di ora in ora verso un abisso. Il Presidente del Consiglio ha voluto confermare l’impegno del governo nei confronti di queste zone. “Niscemi è il comune più monitorato d’Europa“, ha spiegato, chiarendo che l’Esecutivo è al lavoro per reperire fondi ordinari e immediati per intervenire sulla demolizione degli edifici, sulla messa in sicurezza del territorio e sull’acquisto di nuovi immobili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

