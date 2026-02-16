Board Meloni sente Merz | decideranno insieme se andare da Trump

Giorgia Meloni ha chiamato oggi Friedrich Merz per discutere se partecipare a un evento con Donald Trump. La premier italiana e il leader tedesco stanno considerando se un loro intervento pubblico possa rafforzare i legami tra Europa e Stati Uniti prima delle prossime elezioni.

Meloni e Merz al bivio: la decisione su un possibile incontro con Trump. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un leader politico di spicco stanno valutando la possibilità di un incontro con l'ex Presidente americano Donald Trump. La decisione, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica internazionale italiana, verrà presa nelle prossime ore. Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si è reso disponibile a sostituire la Presidente Meloni qualora non fosse possibile la sua partecipazione diretta. Valutazioni in corso e il silenzio del Quirinale. La notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026 è stata caratterizzata da intense valutazioni tra la Presidente Meloni e il suo interlocutore.

Il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

Giorgia Meloni ha contattato direttamente Donald Trump, chiarendo la posizione italiana riguardo alla situazione a Gaza.

Italia-Germania, Meloni accoglie Merz per il bilaterale di governo

