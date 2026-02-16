Meloni al Board of Peace di Trump | l’Italia fa la comparsa mentre si vende la pace

Meloni ha partecipato al “Board of Peace” di Trump a Washington, ma l’Italia si limita a una presenza di facciata, mentre dietro le quinte si cerca di tutelare la Costituzione. La prima occasione ufficiale di Roma di entrare nel dibattito sulla pace diventa un gesto di cortesia, più che di reale coinvolgimento. La premier si è mostrata lì per compiacere, lasciando intendere che la presenza serve a un fine politico, senza impegno diretto nel processo. Un episodio che rivela come l’Italia si trovi in una posizione di margine, presente per apparenza e senza un ruolo attivo nella trattativa.

C’è qualcosa di magnificamente surreale nell’idea che l’Italia partecipi al “Board of Peace” di Donald Trump in qualità di spettatrice, con tanto di biglietto in prima fila e mani rigorosamente dietro la schiena. La pace, a quanto pare, si può contemplare. Come un tramonto. O un’asta immobiliare. Giorgia Meloni ha annunciato che saremo presenti, ma “solo osservatori”. Una formula degna della migliore diplomazia notarile: ci siamo, ma non troppo; aderiamo, ma senza aderire; partecipiamo, ma senza partecipare. Un capolavoro di equilibrismo lessicale pensato per non urtare la Costituzione e, soprattutto, per non scontentare Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Giorgia Meloni ha deciso di partecipare alla riunione del Board of Peace di Donald Trump, dopo aver ricevuto l’invito ufficiale.

L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.

