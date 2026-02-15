Giorgia Meloni annuncia la presenza dell’Italia al Board of Peace di Trump I dettagli

Giorgia Meloni ha deciso di partecipare alla riunione del Board of Peace di Donald Trump, dopo aver ricevuto l’invito ufficiale. La premier italiana ha scelto di intervenire per rappresentare il nostro paese in un evento che si terrà la prossima settimana a New York. La presenza di Meloni si inserisce in un momento in cui l’Italia cerca di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti su temi di sicurezza e pace globale.

La premier Giorgia Meloni, a seguito dell’invito ricevuto per la riunione del Board od Peace presieduto da Donald Trump, ha confermato la partecipazione dell’Italia. Tuttavia, a causa della “incompatibilità costituzionale” l’Italia non aderirà all’organismo, ma vi prenderà parte come osservatore. Pur essendo stata presentata come la soluzione migliore, l’opposizione critica fortemente la scelta della premier. Giorgia Meloni considera necessaria la presenza al Board of Peace. La premier ha confermato la partecipazione dell’Italia al Consiglio di pace istituito dal Donald Trump. La riunione, attesa per il prossimo 19 febbraio, vedrà la partecipazione di almeno venti Paesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni annuncia la presenza dell’Italia al Board of Peace di Trump. I dettagli Giorgia Meloni annuncia da Seoul: "Italia nel Board of peace per Gaza" Giorgia Meloni ha annunciato da Seoul che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza. Giorgia Meloni ha deciso: dirà no al Board of Peace di Trump Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana. Italy PM Meloni Flags ‘Problems’ In Trump’s ‘Board Of Peace’, Calls It ‘Unconstitutional’ Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Niscemi, l’annuncio di Musumeci: Meloni in paese nei prossimi giorni; Strade Sicure, Meloni incontra i militari a Milano Rogoredo: Rafforzare sicurezza; Angelo-Meloni, il Vicariato di Roma annuncia il ripristino dei tratti originari del volto dell’angelo; Dl immigrazione, Meloni: Stop a ingressi e trasferimenti in Paesi terzi. Giorgia Meloni annuncia la presenza dell’Italia al Board of Peace di Trump. I dettagliLa premier Giorgia Meloni, a seguito dell’invito ricevuto per la riunione del Board od ... msn.com Meloni: Non condivido critiche di Merz al mondo Maga. Italia nel Board di Trump come osservatoreLa premier durante il summit dell’Unione africana ad Addis Abeba: I rapporti Ue-Usa? Era geopolitica con poche certezze ... repubblica.it Alle spalle di Giorgia Meloni: cosa si è mosso nella politica italiana facebook Mi pare significativo che Giorgia Meloni, a nome del governo, non abbia mai detto che non partecipiamo al Board of peace perché è una cosa oscena e pericolosa, bensì perché abbiamo un “problema” costituzionale. Ricordiamocene, quando qualcuno quell x.com