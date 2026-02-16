Meloni a Niscemi sopralluogo nella zona rossa

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni alle case e alle infrastrutture locali. La premier vuole verificare di persona la situazione e valutare gli interventi già avviati. Questa visita si inserisce in un tour che include anche altri comuni della zona, dove le strade sono ancora sommerse da detriti e l’acqua ha invaso molte abitazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry a partire da Niscemi, dove era già stata lo scorso 28 gennaio. La premier sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa dove si è verificata la frana e ha anche ha visitato il posto dove è stata posizionata la croce in pietra di Niscemi, il cui recupero è stato perfezionato ieri. Meloni ha poi preso parte a una riunione operativa insieme al capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.