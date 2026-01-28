Giorgia Meloni a Niscemi si indaga per disastro colposo La premier | Non sarà come nel ’97 saremo veloci

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi dopo l’allarme per la frana che ha colpito il piccolo comune in provincia di Caltanissetta. La premier ha promesso che il governo agirà subito, assicurando che questa volta i tempi saranno più rapidi rispetto al 1997, quando la frana causò danni più gravi. Meloni ha incontrato le autorità locali e ha detto chiaramente che non si lascerà ripetere quella tragedia. La procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine per disastro colposo, mentre si cerca di capire

«Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere». Così Giorgia Meloni rassicura le istituzioni locali durante la riunione del municipio di Niscemi, il piccolo comune in provincia di Caltanissetta colpito dalla frana che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case. Nel corso della riunione, la premier ha fatto una serie di domande ai tecnici e non appena il governo riceverà la conta completa dei danni, saranno presi provvedimenti. Nel frattempo, la procura di Gela ha aperto un fascicolo di indagine per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.🔗 Leggi su Open.online

Meloni questa mattina ha visitato Niscemi, sorvolando l'area colpita dalla frana e dal ciclone Harry.

Argomenti discussi: Emergenza in Sicilia, opposizioni e ambientalisti contro il governo. Bonelli: Niscemi frana e loro pensano al Ponte; Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia; A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Maltempo, il governo stanzia 100 milioni - Emergenza a Niscemi.

