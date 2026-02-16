Meloni a Niscemi | ecco il decreto maltempo Poi il focus sulle priorità di fine legislatura

Meloni si è recata a Niscemi per visitare le zone colpite dalla frana, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni, e ha incontrato i residenti per ascoltare le loro richieste. Durante la visita, ha annunciato l’arrivo di un nuovo decreto maltempo, che sarà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri, con 150 milioni di euro destinati al Comune di Caltanissetta. La premier ha voluto mostrare che lo Stato interviene subito per affrontare le emergenze locali.

Al mattino la trasferta lampo a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, incontrare i cittadini e "dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza", dimostrando che "lo Stato c'è", anche attraverso un nuovo 'decreto maltempo' che arriverà mercoledì in Cdm, con uno stanziamento da 150 milioni di euro per il Comune in provincia di Caltanissetta. Nel pomeriggio, poi, di nuovo a Roma per la riunione convocata a palazzo Chigi con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, per fare il punto sui principali dossier sul tavolo (tra questi anche la partecipazione dell'Italia da paese osservatore alla prima riunione del 'Board of Peace' in agenda giovedì a Washington, con la probabile presenza per il governo del ministro degli Esteri) e sulle priorità del centrodestra in vista della parte finale della legislatura.