meloni a niscemi annuncia 150 milioni e un commissario straordinario per la ricostruzione

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi segna un nuovo passaggio nella gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry e dalle frane che hanno colpito la cittadina da circa 25 mila abitanti nella provincia nissena. Accompagnata dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la premier ha effettuato un sopralluogo nelle aree più danneggiate, ha incontrato amministratori locali e cittadini sfollati, con l’obiettivo di valutare direttamente la situazione e definire le prossime misure di intervento. Nel corso della visita, Meloni ha annunciato lo stanziamento di 150 milioni di euro destinati esclusivamente al comune di Niscemi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

