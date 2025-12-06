Meghan Markle travolta dalle critiche contatta il padre dopo l’amputazione

Thomas Markle ha subito l’amputazione di una gamba: il padre di Meghan, la Duchessa del Sussex, si trova in terapia intensiva in un ospedale delle Filippine. Al suo fianco c’è il figlio Thomas Markle Jr, che al Daily Mail ha rivelato le condizioni di salute del papà: l’amputazione si è resa necessaria dopo aver scoperto un coagulo di sangue, localizzato nella coscia sinistra. Meghan è stata criticata per aver taciuto inizialmente; il suo portavoce ha confermato però che c’è stato un contatto. Meghan Markle ha contattato il padre dopo l’operazione. “Posso confermare che ha contattato suo padre”, queste le parole del portavoce di Meghan Markle, che fanno seguito alle critiche ricevute dalla Duchessa del Sussex dopo l’iniziale silenzio sulla situazione clinica del padre, svelata dal fratello, Thomas Markle Jr, ai giornali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle travolta dalle critiche, contatta il padre dopo l’amputazione

