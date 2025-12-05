Thomas Markle in condizioni critiche | l’appello alla figlia Meghan Markle

Da giorni, il nome di Meghan Markle torna al centro della scena internazionale non per un’apparizione ufficiale o un progetto benefico, ma per un’assenza. L’assenza di parole, di gesti, di un qualunque segnale rivolto al padre Thomas Markle, oggi ricoverato in terapia intensiva nelle Filippine dopo un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute. L’81enne è stato operato d’urgenza e ha subito l’amputazione di una gamba; i medici non escludono una seconda operazione per rimuovere un coagulo di sangue che rappresenta un ulteriore rischio per la sua vita. A rendere noto il quadro, particolarmente grave, è stato il figlio Thomas Jr, da anni in rapporti complicati con la sorella duchessa ma ora deciso a fare da tramite nel tentativo di un riavvicinamento familiare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Thomas Markle in condizioni critiche: l’appello alla figlia Meghan Markle

