La nuova foto di Meghan Markle e Lilibet è in coordinato col cappello di paglia

Meghan Markle ha condiviso sui social una nuova foto che la ritrae insieme a Lilibet, entrambe in coordinato con un cappello di paglia. L’immagine offre uno sguardo intimo sulla loro quotidianità, attirando l’attenzione dei follower. In quanti hanno notato i dettagli di questa dolce scena? Continua a leggere per scoprire di più su questo scatto e il suo significato.

Meghan Markle si è servita dei social per mostrare un estratto della sua quotidianità: in quanti hanno notato la nuova foto con la piccola Lilibet?.

