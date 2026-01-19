La Recanatese respira Vittoria che vale oro

La Recanatese ottiene una vittoria importante a Termoli, battendo 1-0 grazie a un gol di Troselj. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Una vittoria che rappresenta un passo avanti nel cammino stagionale, rafforzando la fiducia e il morale del team. La prestazione è stata complessivamente positiva, evidenziando l’impegno e la compattezza della Recanatese in questa trasferta.

La Recanatese espugna il Gino Cannarsa di Termoli grazie a una rete arrivata all'ultimo respiro di Cocino, aggancia la formazione molisana in classifica e si porta a un solo punto dalla zona salvezza.

