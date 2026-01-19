La Recanatese respira Vittoria che vale oro
La Recanatese ottiene una vittoria importante a Termoli, battendo 1-0 grazie a un gol di Troselj. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Una vittoria che rappresenta un passo avanti nel cammino stagionale, rafforzando la fiducia e il morale del team. La prestazione è stata complessivamente positiva, evidenziando l’impegno e la compattezza della Recanatese in questa trasferta.
termoli 0 recanatese 1: Troselj, Tracchia, Magnani, Colarelli, Romano, Staffa (50’ Ceesay), Hysaj (61’ Antonacci), Marsico (64’ Cancello), Biguzzi, Avolio (75’ Thiane), Mercuri (79’ Maggioli Clemente). A disp. Iannaconne, Galdo, De Risio, Toffolo. All.: D’Adderio RECANATESE: Fioravanti, Giusti (80’ Ciccanti), Carano (60’ Paoltroni), Nanapere, D’Angelo, Ferro, Fiumanò, Pierfederici (78’ Di Francesco), Vecchio, Cocino, Pesaresi (90’ Morichetta). A disp Mezzelani, Mehmedi, Gori. All.: Pagliari. ARBITRO: Cifra di Latina (assistenti Scellato–Particelli). RETE: 96’ Cocino. NOTE: espulso al 65’, nel Termoli, Colarelli per condotta non regolamentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Recanatese sbanca Termoli al 95? - Leopardiani in superiorità numerica nella ripresa trovano con Cocino il gol del vantaggio all'ultimo respiro Una gran vittoria per la Recanatese che praticamente all'ultimo respiro conquista ... youtvrs.it
La Recanatese espugna il Gino Cannarsa di Termoli grazie a una rete arrivata all’ultimo respiro di Cocino, aggancia la formazione molisana in classifica e si porta a un solo punto dalla zona salvezza. - facebook.com facebook
