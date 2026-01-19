La Recanatese respira Vittoria che vale oro

La Recanatese ottiene una vittoria importante a Termoli, battendo 1-0 grazie a un gol di Troselj. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Una vittoria che rappresenta un passo avanti nel cammino stagionale, rafforzando la fiducia e il morale del team. La prestazione è stata complessivamente positiva, evidenziando l’impegno e la compattezza della Recanatese in questa trasferta.

termoli 0 recanatese 1: Troselj, Tracchia, Magnani, Colarelli, Romano, Staffa (50’ Ceesay), Hysaj (61’ Antonacci), Marsico (64’ Cancello), Biguzzi, Avolio (75’ Thiane), Mercuri (79’ Maggioli Clemente). A disp. Iannaconne, Galdo, De Risio, Toffolo. All.: D’Adderio RECANATESE: Fioravanti, Giusti (80’ Ciccanti), Carano (60’ Paoltroni), Nanapere, D’Angelo, Ferro, Fiumanò, Pierfederici (78’ Di Francesco), Vecchio, Cocino, Pesaresi (90’ Morichetta). A disp Mezzelani, Mehmedi, Gori. All.: Pagliari. ARBITRO: Cifra di Latina (assistenti Scellato–Particelli). RETE: 96’ Cocino. NOTE: espulso al 65’, nel Termoli, Colarelli per condotta non regolamentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

