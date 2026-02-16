Mediterraneo occidentale in trasformazione | lo studio del plancton rivela un ecosistema sempre più tropicale
Uno studio sul plancton nello Stretto di Sicilia mostra che le acque stanno diventando più calde e tropicali, causando cambiamenti evidenti nell’ecosistema marino.
Il Mediterraneo occidentale si fa tropicale: un allarme dal plancton dello Stretto di Sicilia. Lo Stretto di Sicilia è teatro di una trasformazione senza precedenti: il suo ecosistema marino sta acquisendo caratteristiche tipiche delle acque tropicali, con potenziali ripercussioni sulla biodiversità e sulle attività umane. Un nuovo studio, basato sull’analisi del plancton calcificante, rivela un’accelerazione di questo processo, innescato dal riscaldamento climatico e dall’alterazione degli equilibri oceanografici. Un ecosistema in rapida trasformazione. La ricerca, pubblicata su *Global and Planetary Change*, ha ricostruito l’evoluzione delle comunità planctoniche negli ultimi duemila anni, evidenziando una profonda ristrutturazione in risposta ai cambiamenti climatici.🔗 Leggi su Ameve.eu
