Più preziosa dei diamanti | alla scoperta della tormalina Paraíba la gemma color laguna tropicale che piace sempre di più

Ha già conquistato le star di Hollywood, le grandi maison di gioielleria e i collezionisti di tutto il mondo. Se ancora non la conoscete è il momento di farlo: ecco il segreti del successo di questa pietra ipnotica tra le più rare e desiderate del momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Più preziosa dei diamanti: alla scoperta della tormalina Paraíba, la gemma color laguna tropicale che piace sempre di più

