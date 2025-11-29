I pazienti trovano ChatGPT più comprensivo dei medici | lo rivela uno studio

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una meta-analisi su 15 ricerche mostra che i chatbot ottengono punteggi più alti in empatia rispetto agli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

