I pazienti trovano ChatGPT più comprensivo dei medici | lo rivela uno studio
Una meta-analisi su 15 ricerche mostra che i chatbot ottengono punteggi più alti in empatia rispetto agli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Alcuni dei nostri ragazzi oggi si sono recati presso la casa di accoglienza “C’era una nota” a Formello, dove si trovano bambini pazienti del reparto oncologico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, per passare un pomeriggio con i bambini ospitati nella casa - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede a fare psicoterapia a ChatGPT - Da un paio d’anni è in corso un grande dibattito sulla diffusione dell’utilizzo di ChatGPT e in generale dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale come strumenti di supporto psicologico. Lo riporta ilpost.it