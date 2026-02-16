Medici indagati all' ospedale Bakkali interroga il Governo | No alla criminalizzazione dell’autonomia sanitaria

Nel testo si richiamano le dichiarazioni pubbliche di esponenti del Governo, tra cui il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ritenute "inopportune" dalla parlamentare dem, perché "intervenute in una fase preliminare delle indagini e potenzialmente lesive del principio costituzionale della presunzione di innocenza". Il documento pone al centro la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione medica che "devono rimanere un presidio imprescindibile dello Stato di diritto e non possono essere sacrificate a logiche di propaganda politica".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Veronica Pignata, madre di 32 anni, è deceduta pochi giorni dopo il parto cesareo presso l'ospedale di Cittiglio.

Argomenti discussi: Medici sotto indagine a Ravenna per le non idoneità ai CPR. L’appello: La cura non è un reato; Ravenna, indagati sei medici dell'ospedale: falsi certificati per impedire le espulsioni. Salvini: Gravissimo. Se confermato, sarebbe da licenziamento, radiazione e arresto; Certificati per i rimpatri, medici indagati a Ravenna; Certificati ai migranti e medici indagati, scatta la petizione: La cura non è un reato. Migliaia di firme raccolte.

