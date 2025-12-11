Veronica Pignata la mamma di Malgesso morta a 32 anni dopo il parto | indagati 12 medici dell’ospedale di Cittiglio Attesa per l’autopsia

Veronica Pignata, madre di 32 anni, è deceduta pochi giorni dopo il parto cesareo presso l'ospedale di Cittiglio. Sono stati iscritti nel registro degli indagati 12 medici coinvolti nel suo caso. L'autopsia, attesa come passo fondamentale per chiarire le cause della sua scomparsa, rappresenta l'ultimo tassello di un’indagine che sta attirando grande attenzione.

Cittiglio (Varese), 11 dicembre 2025 – Ore di attesa per conoscere la verità sulla morte di Veronica Pignata, la 32enne deceduta il 6 dicembre scorso all'ospedale di Cittiglio dopo aver dato alla luce con parto cesareo il figlio che portava in grembo. La Procura di Varese ha iscritto nel registro degli indagati dodici persone, tra medici e infermieri, di turno quel giorno. Una svolta attesa e necessaria, un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta chiamata a fare luce su quanto accaduto quel tragico giorno. L’ipotesi è quella di omicidio colposo. Per dare risposte ai famigliari e al marito che ora chiedono giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veronica Pignata, la mamma di Malgesso morta a 32 anni dopo il parto: indagati 12 medici dell’ospedale di Cittiglio. Attesa per l’autopsia

