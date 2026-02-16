Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia sempre seconda i podi diventano 23!

L’Italia si mantiene al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato complessivamente 23 medaglie. La causa di questa posizione stabile risiede nelle tante prestazioni positive degli atleti italiani, che hanno già portato a casa diversi podi. Mercoledì 4 febbraio, le competizioni sono iniziate ufficialmente, e da allora gli sportivi italiani continuano a salire sul podio, anche se la cerimonia di apertura si è svolta due giorni dopo, il 6 febbraio. Le prime medaglie sono state assegnate già sabato 7, con una buona partenza per gli atleti italiani.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.