Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia seconda e con più podi della Norvegia!

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e già l’Italia fa segnare record. Con più medaglie rispetto alla Norvegia, gli atleti azzurri si inseriscono tra i protagonisti di questa edizione, che si concluderà il 22 febbraio. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì 6, mentre le prime medaglie saranno assegnate sabato 7. La squadra italiana punta a salire sempre più in alto nel medagliere.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.

