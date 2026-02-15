Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | settimo oro dell’Italia diventano 21 i podi azzurri!

L’Italia conquista il suo settimo oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo che un atleta ha vinto la medaglia d’oro nel freestyle, portando a 21 il totale dei podi conquistati finora. La gara si è svolta mercoledì scorso, quando l’atleta ha superato la concorrenza in una disciplina molto seguita dal pubblico italiano. La manifestazione, iniziata ufficialmente con la cerimonia di apertura venerdì 6, prosegue fino a domenica 22 febbraio, con le prime medaglie assegnate già da sabato.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Norvegia guida il medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre l’Italia fatica a tenere il passo.

