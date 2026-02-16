Lo slalom è spietato | il dramma di McGrath che molla tutto e corre a piangere sdraiato sulla neve in mezzo al bosco

Lo sport in generale e le Olimpiadi in particolare regalano storie di vincenti, di favole e di riscatti. Ma c’è sempre un rovescio della medaglia: la disperazione di chi vede sfumare un sogno sul più bello. Nello slalom speciale di Bormio, ultima prova di sci alpino al maschile dei Giochi di Milano-Cortina 2026, questa disperazione è rappresentata da Atle Lie McGrath. Il norvegese aveva dominato la prima manche sotto una neve fitta. Al cancelletto di partenza della seconda, aveva 59 centesimi di vantaggio sullo svizzero Loic Meillard, primo al traguardo. Una chance unica per conquistare la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atle Lie McGrath guida lo slalom di Wengen dopo la prima manche, mantenendo un vantaggio sui principali concorrenti.

Atle Lie McGrath si conferma vincitore nello slalom di Wengen, ottenendo il suo quinto successo in Coppa del Mondo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026 è Vale Rossi-Ghali. E chi si lamenta per la musica classica rappresentata da Bocelli, Zanon e Bartoli non ha capito una cosa fondamentale; Le emozioni olimpiche italiane: chi sono gli azzurri in gara oggi a Milano-Cortina; Siamo senza parole. Notizia bomba sul team Italia: cosa è successo nella notte; Lo sci è spietato è affrontare il rischio invece di evitarlo Quello di Vonn è un finale onesto Guardian.

Milano-Cortina 2026: Il Lunedì della Verità tra i Pali Stretti e il Ghiaccio LeggendarioL'Italia si è svegliata oggi, lunedì 16 febbraio 2026, nel cuore pulsante del sogno a cinque cerchi. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ... dailyexpress.it

Nella vita mi è successo di tutto: chi è Tommy Sala, in slalom tra la morte del padre e gli infortuniL'azzurro, uscito nella prima manche dello slalom olimpico, ha sempre dovuto lottare con imprevisti più o meno tragici. Ma se fosse tutto facile forse la vita sarebbe meno interessante ... msn.com

Scena incredibile nello slalom di Bormio Atle Lie McGrath era in testa, ma inforca nella seconda manche e deve così rinunciare all’oro. La rabbia è tanta: butta un bastoncino, poi si sgancia gli sci, esce dalle reti, si incammina nella neve fresca e va a piangere x.com

Nella bufera, il norvegese McGrath sfrutta il pettorale numero 1 ed è al comando L'Italia perde Vinatzer e Sala nella prima manche di slalom, ma Saccardi stupisce ed è in top-10! - facebook.com facebook