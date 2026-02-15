Maya Hawke nozze a sorpresa a San Valentino | presente la mamma Uma Thurman e le star di Stranger Things
Maya Hawke ha deciso di sposarsi il giorno di San Valentino, sorprendendo tutti con una cerimonia intima. La giovane attrice di Stranger Things si è unita in matrimonio con il musicista Christian Lee Hutson, davanti a poche persone, tra cui sua madre Uma Thurman. La coppia ha scelto una location nascosta in campagna, lontano dai paparazzi, per scambiarsi le promesse.
Maya Hawke ha scelto il giorno più romantico dell’anno per pronunciare il suo sì. La protagonista di Stranger Things si è sposata il 14 febbraio 2026 con il musicista Christian Lee Hutson, sorprendendo amici e fan con una cerimonia organizzata lontano dai riflettori. Il matrimonio si è svolto a New York, in un clima intimo ma ricco di volti noti del mondo dello spettacolo. La notizia delle nozze a sorpresa ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando l’entusiasmo dei fan della serie cult di Netflix. Alla celebrazione hanno preso parte familiari, amici e diversi colleghi della produzione che ha reso celebre l’attrice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
