LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri Hamilton fatica con la Ferrari

Durante il test di Sakhir, Verstappen domina la pista e fa segnare i tempi migliori, lasciando gli avversari lontani. Hamilton, con la Ferrari, fatica a tenere il passo e si ferma in quarta posizione, girando più lento di oltre due decimi rispetto al campione olandese. La giornata si accende con le sfide tra i piloti, mentre Piastri si avvicina ai vertici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18 Nel frattempo Lewis Hamilton migliora la sua prestazione e si porta in quarta posizione con la Ferrari, ma montando con gomme soft e girando 2?155 più lento di Verstappen: 1’37?588 per lui. 10.17 Carlos Sainz ha completato finora 40 giri ed è a 17 dalla distanza del Gran Premio sul Circuito Internazionale del Bahrain. 10.15 Ferrari che, stando ai progetti che si sono potuti apprezzare in pista, è quella un po’ più convenzionale. Da capire se questa versione base della Rossa sarà tale fin dal primo appuntamento in Australia, oppure no. Tuttavia, il vero punto di domanda si lega all’essere veloce o no della vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti.

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

