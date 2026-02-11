LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri Hamilton è 7°

Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti. Al secondo posto si piazza Piastri, mentre Hamilton si ferma in settima posizione. Verstappen ha spinto forte, lasciando intuire che anche quest’anno punta a fare la differenza. La sessione di prove prosegue con i piloti che cercano il miglior feeling con le monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Max Verstappen, dunque, ha voluto dare una dimostrazione di forza con la nuova Red Bull. Ora vedremo la risposta degli altri. 09.58 Max Verstappen inizia a spingere con le gomme medie. Super-record nel T1, si conferma nel T2 e chiude con un clamoroso 1:35.433 con 2.235 su Esteban Ocon, ma si inserisce subito Oscar Piastri in 1:37.047 a 1.614. 09.56 Carlos Sainz torna in azione con le gomme soft e si rilancia. Lo spagnolo piazza il record nel T1, poi rallenta vistosamente nel T2 e abortisce il giro. Lance Stroll scende a 1:41.225, mentre tornano in pista Oscar Piastri e Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

Arvid Lindblad si prende la vetta del test a Sakhir, chiudendo un giro in 1:38.

