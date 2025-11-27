Papa Leone XIV ricevuto da Erdogan per un colloquio privato
Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Palazzo presidenziale di Ankara, prima tappa del suo viaggio apostolico in Turchia e Libano. Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto, con gli onori militari e la presentazione delle delegazioni, i due leader si sono ritirati per un colloquio privato negli uffici presidenziali. L'incontro, seguito con grande attenzione dai media turchi, rappresenta il primo confronto diretto tra il nuovo Pontefice e il capo dello Stato turco. Si tratta di un appuntamento considerato particolarmente significativo sia per il dialogo bilaterale sia per il contesto regionale, segnato da forti tensioni e da un ruolo crescente di Ankara nei dossier mediorientali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
