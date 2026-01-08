Un messaggio di pace e speranza per Reggio Calabria | Falcomatà ricevuto in udienza da Papa Leone XIV

Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, in un momento di significativa importanza per Reggio Calabria. Questo gesto rappresenta un messaggio di pace e speranza per la città, sottolineando l’importanza di dialogo e solidarietà. L’udienza si inserisce in un contesto di attenzione e vicinanza alle comunità locali, rafforzando i valori di rispetto e collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Un momento di grande emozione per il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà che nei giorni scorsi ha avuto il privilegio di incontrare Papa Leone XIV in Vaticano. La visita con il pontefice che si è svolta insieme ad altri sindaci italiani, è stata annunciata dallo stesso Falcomatà tramite un.

