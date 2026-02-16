Mater Salutis hi-tech l' ospedale entra nella rete del magazzino robotizzato

L'ospedale Mater Salutis di Legnago si collega alla rete di magazzino robotizzato, portando l'innovazione tecnologica dell’Ulss 9 Scaligera. La struttura ha deciso di adottare sistemi automatizzati per migliorare la gestione dei medicinali, riducendo gli errori e velocizzando le operazioni. Questo passo concreto mira a rendere più efficiente il servizio sanitario locale e a garantire una consegna più sicura dei farmaci ai pazienti.

Grazie al sistema automatizzato di San Bonifacio, la gestione dei farmaci diventa unica e digitale per garantire velocità, risparmio e sicurezza in tutta la provincia Il percorso di innovazione tecnologica dell’Ulss 9 Scaligera arriva a Legnago, dove l'ospedale Mater Salutis si integra nella rete unica di gestione dei farmaci. A partire da questo mese di febbraio 2026, la struttura centralizzerà i propri approvvigionamenti sfruttando le potenzialità del sistema automatico di dispensazione già operativo dal 2022 nella farmacia ospedaliera di San Bonifacio. L'azienda socio-sanitaria intende unire sempre più i poli sanitari veronesi sotto un’unica egida digitale, trasformando la logistica farmaceutica in un modello di efficienza che permette l’automazione, l’informatizzazione e l’integrazione tra gli ospedali.🔗 Leggi su Veronasera.it Il Québec entra nella rete del Comitato delle regioni: primo partner extra-Ue Il Québec entra nella rete del Comitato delle Regioni come primo partner extra-Ue, segnando un passo importante nelle collaborazioni internazionali. Anie entra nella community She SPS Italia. Obiettivo: promuovere il talento femminile nell’hi-tech Anie Confindustria entra nella community She SPS Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mater Salutis hi-tech, l'ospedale entra nella rete del magazzino robotizzato. Per far fronte all'ansia prima della chemio, musicoterapia per pazienti oncologiciMusicoterapia per i pazienti oncologici dell'ospedale di Legnago. È il progetto attivato nel reparto di oncologia del Mater Salutis, in collaborazione con i reparti di psicologia clinica ospedaliera e ... veronasera.it Robot e digitalizzazione per la farmacia ospedaliera di Legnago La rete tecnologica dell’ULSS 9 Scaligera si amplia: anche l’ospedale “Mater Salutis” di Legnago entra nel sistema centralizzato di gestione del magazzino farmaceutico. Parte infatti in questo facebook