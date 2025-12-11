Il Québec entra nella rete del Comitato delle regioni | primo partner extra-Ue

Il Québec entra nella rete del Comitato delle Regioni come primo partner extra-Ue, segnando un passo importante nelle collaborazioni internazionali. Il ministro Skeete evidenzia come questa intesa rifletta l’allineamento e gli interessi condivisi tra il Québec e l’Europa, aprendo nuove opportunità di dialogo e cooperazione tra le due realtà.

Come ha sottolineato il ministro delle Relazioni internazionali e della Francofonia del Québec, Christopher Skeete, l’intesa “riflette il forte allineamento e gli interessi condivisi tra il Québec e l’Europa ”. “Nell’attuale contesto geopolitico in rapida evoluzione, il Québec ha tutte le ragioni per rafforzare i suoi legami con partner stabili e affidabili. Questa iniziativa apre le porte a una maggiore collaborazione in diverse aree strategiche”, ha aggiunto. Da parte sua, la presidente del Comitato europeo delle regioni, Kata Tütt?, ha affermato che “la cooperazione riflette una convinzione comune: le regioni e le città sono motori di progresso su entrambe le sponde dell’Atlantico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net