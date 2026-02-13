Maschere e costumi di carnevale fuorilegge sequestrati 15mila prodotti non sicuri

A Spoleto, la Guardia di finanza ha sequestrato 15.000 maschere e costumi di carnevale non sicuri, trovati venduti nei mercati cittadini senza le certificazioni di sicurezza richieste dalla legge. Gli agenti hanno scoperto che molti di questi prodotti erano privi di etichette chiare e di istruzioni in italiano, creando un rischio per i bambini che li indossano. Durante i controlli, sono stati individuati anche venditori che offrivano maschere con parti di plastica taglienti e colori tossici, in violazione delle norme sulla sicurezza dei giochi e dei giocattoli. La verifica rientra in un’operazione più ampia della Guardia di

Operazione della Guardia di finanza di Spoleto: gli oggetti non rispettavano gli standard di qualità previsti dal codice del consumo Carnevale sicuro con i controlli della Guardia di finanza di Spoleto, finalizzati alla tutela del consumatore, nonché a contrastare ogni forma di illecito commerciale e di concorrenza sleale. All’interno di una attività commerciale i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 15.000 pezzi, tra materiale per il bricolage e articoli destinati a bambini e ragazzi per il Carnevale, come maschere, costumi e gadget vari. Al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

Durante i controlli di routine, la guardia di finanza ha scoperto e sequestrato 250 articoli di Carnevale non conformi in un negozio cinese.

Maschere, costumi e gadget di Carnevale non sicuri: più di 40mila articoli per bambini sequestrati in Abruzzo dalle Fiamme gialle [VIDEO]L'operazione in diversi negozi della provincia di Teramo, dove i finanzieri hanno individuato merce per un valore di circa 100mila euro senza il marchio CE né le informazioni minime per i consumatori ... chietitoday.it

Maschere e decorazioni, nel Pesarese sequestrati 24mila articoli non a normaMaschere di Carnevale, giocattoli e decorazioni in tema con la festività (costumi allegorici, papillon, parrucche, cappellini ed adesivi glitterati), prevalentemente destinati all'uso da parte dei bam ... ansa.it

