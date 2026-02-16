maschere e coriandoli migliaia in processione biancani sogna un carro intanto cattabrighe vince

Il Carnevale dei Ragazzi ha visto una grande partecipazione, nonostante il maltempo che ha costretto alcuni a rinunciare. Migliaia di persone si sono radunate in centro, sfilando con maschere colorate e coriandoli. Biancani spera di realizzare un carro decorato, mentre Cattabrighe si aggiudica il premio per il miglior costume. La giornata si è aperta con pioggia forte, ma nel pomeriggio il cielo si è schiarito, regalando un clima più adatto alla festa.

Un trionfo la 69ª edizione del Carnevale dei Ragazzi. Una domenica con la pioggia al mattino e il sole al pomeriggio. Una notevole partecipazione che ha animato il centro storico pesarese con la tradizionale sfilata di dieci allegorie. Migliaia di persone si sono radunate per assistere all’evento, vinto dalla parrocchia di Cattabrighe con la sfilata: " Cattabrighe Park . allegria fuori controllo". "Ma la vittoria è per la città – hanno rimarcato il sindaco Andrea Biancani e il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni – che anche quest’anno è riuscita a coinvolgere migliaia di persone e oltre 800 volontari che, durante i mesi scorsi, si sono adoperati alla realizzazione delle allegorie in gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoli Coriandoli nell’aria, costumi che sfilano come piccole opere d’arte, la piazza che si accende di musica e applausi: a Rimini il Carnevale torna protagonista con ColorCoriandolo, giunto alla sua 24esima edizione.

