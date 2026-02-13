Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoli Coriandoli nell’aria, costumi che sfilano come piccole opere d’arte, la piazza che si accende di musica e applausi: a Rimini il Carnevale torna protagonista con ColorCoriandolo, giunto alla sua 24esima edizione. Questa mattina, decine di bambini e adulti hanno riempito il centro storico, dopo che gli organizzatori hanno deciso di spostare l’evento in piazza Dante per attirare più pubblico e vivacizzare il quartiere.

Coriandoli nell’aria, costumi che sfilano come piccole opere d’arte, la piazza che si accende di musica e applausi: a Rimini il Carnevale torna protagonista con ColorCoriandolo, giunto alla sua 24esima edizione. Un appuntamento che ogni anno rinnova il suo successo e trasforma il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove fantasia e spettacolo si incontrano nel segno del divertimento. Domenica e martedì piazza Cavour diventa il cuore pulsante della manifestazione. Tra palazzi storici e facciate illuminate si alternano artisti internazionali, giocolieri e acrobati, in un programma pensato per stupire e coinvolgere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoli

