Coriandoli e note | Le maschere hanno ragione

"Le maschere hanno sempre ragione" è il disco che esce oggi e che è stato realizzato a quattro mani da Daniele Chicca e Maunel Santini (nella foto): un inno in musica dedicato al Carnevale che rappresenta la pagina simbolo della storia di Viareggio. "Abbiamo fatto un disco che entri nella storia del Carnevale di Viareggio", raccontano gli autori che hanno lavorato a questo progetto discografico a quattro mani. Una collaborazione tra due voci del Carnevale, un connubio che ha un duplice obiettivo unire tradizione e modernità e lasciare come messaggio l’unione delle forze di ciascun autore per realizzare un album dedicato a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

