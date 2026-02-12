Carnevale di Viareggio la sfilata dei carri in notturna per Giovedì Grasso

Viareggio si prepara a una serata di festa. Le maschere e i visitatori si sono radunati lungo il percorso, aspettando il terzo corso mascherato in notturna per Giovedì Grasso. Nove carri di prima categoria e altri quattro di seconda hanno attraversato la città, accompagnati da otto gruppi mascherati e altrettante maschere isolate. La sfilata, sotto le luci della sera, ha portato un’aria di allegria e colore tra i presenti.

Viareggio, 12 febbraio 2026 – Maschere e visitatori hanno atteso con l'ultimo sole di giornata il terzo corso mascherato oggi in notturna per Giovedì Grasso al Carnevale di Viareggio che ha fatto sfilare nove carri di prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate in gruppo e otto maschere isolate. Al termine uno spettacolo pirotecnico-musicale. Il corso sul lungomare è stato preceduto da una riflessione sui grandi temi di attualità, dalla lotta alla violenza di genere, argomento sollecitato dalla Casa delle Donne di Viareggio, a un minuto di silenzio per un appello universale per la fine di tutti i conflitti su richiesta del Coordinamento Versilia per la Palestina e delle associazioni per la Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi a Viareggio si festeggia il Giovedì Grasso con il terzo Corso Mascherato in notturna.

Questa sera a Viareggio si svolge il terzo corso di Carnevale, questa volta in notturna.

Carnevale di Viareggio 2026 - La Sera Prima

