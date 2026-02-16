Inter-Juventus Marotta | Gesto Bastoni non leale ma su di lui gogna mediatica
Marco Marotta ha criticato duramente il gesto di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo poco leale e sottolineando come i media stiano esagerando la sua condotta. La discussione si è infiammata dopo che il difensore nerazzurro ha fatto un gesto che molti hanno interpretato come provocatorio, scatenando reazioni veloci sui social e nelle testate sportive. Marotta ha sottolineato che la forte attenzione mediatica sta andando oltre quanto accaduto realmente sul campo.
“La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che è accaduto”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, arrivando in Lega Calcio per l’assemblea odierna, a proposito delle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’ espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera. “In primis (Bastoni) è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni che ha fatto più di 300 partite in Serie A, che non si è mai reso protagonista di fatti clamorosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Marotta ha deciso di parlare dopo due giorni di silenzio per rispondere alle accuse e ai commenti negativi che circolano sui media.
