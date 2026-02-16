Marco Marotta ha criticato duramente il gesto di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo poco leale e sottolineando come i media stiano esagerando la sua condotta. La discussione si è infiammata dopo che il difensore nerazzurro ha fatto un gesto che molti hanno interpretato come provocatorio, scatenando reazioni veloci sui social e nelle testate sportive. Marotta ha sottolineato che la forte attenzione mediatica sta andando oltre quanto accaduto realmente sul campo.

“La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che è accaduto”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, arrivando in Lega Calcio per l’assemblea odierna, a proposito delle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’ espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera. “In primis (Bastoni) è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni che ha fatto più di 300 partite in Serie A, che non si è mai reso protagonista di fatti clamorosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Juventus, Marotta: "Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica"

Marotta ha deciso di parlare dopo due giorni di silenzio per rispondere alle accuse e ai commenti negativi che circolano sui media.

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha spiegato che Alessandro Bastoni ha commesso un errore durante la partita contro la Juventus, ma ha criticato la reazione mediatica troppo dura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.