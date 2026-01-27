La riflessione di Paolo Crepet sul caso di Anguillara invita a considerare i rischi della gogna mediatica e le sue conseguenze. In un contesto di forte attenzione pubblica, è importante valutare l’impatto delle opinioni e delle accuse, evitando giudizi affrettati. La questione solleva anche un’analisi più ampia sulle responsabilità sociali e morali nei momenti di crisi, sottolineando la necessità di un approccio più ponderato e rispettoso.

Professor Crepet, provi con due parole a dirmi perché i genitori di Claudio Carlomagno, (l’assassino di sua moglie) si sono uccisi. "Sensi di colpa, solitudine". Sensi di colpa? "Sì. Lei è madre. Se suo figlio di 17 anni va a una festa e fa una “cazzata”, produce dei danni, la prima sua reazione emotiva sarà quella di arrabbiarsi con lui; però poi c’è sempre un senso di colpa che emerge: “non sono stata capace, non mi sono accorta.”.Si immagini in una situazione di tragedia mille volte più grande, come quella di Anguillara". È giusto il senso di colpa? "Probabilmente sì". Cosa c’è dietro a un suicidio? "In generale molta determinazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paolo Crepet sul caso di Anguillara: "La gogna mediatica è una cosa orrenda, quando ci decideremo a farla diventare un reato?"

L'odio sui social network si manifesta spesso in commenti violenti e crudeli, rendendo il dolore più difficile da affrontare.

Il caso di Anguillara, che ha coinvolto il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, ha suscitato grande attenzione e riflessione.

