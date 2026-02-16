Marotta prende posizione | Bastoni oggetto di gogna mediatica che va al di là chi non ha mai fatto errori!? Ricordo che anche Cuadrado simulò con la Juve

Giuseppe Marotta torna a parlare del caso Bastoni, che ha suscitato molte polemiche dopo la partita tra Inter e Juve di sabato a San Siro. La sua critica si rivolge ai media, che secondo lui esagerano e cercano di mettere sotto accusa il giocatore senza considerare che anche altri, come Cuadrado, hanno simulato in passato con la Juventus. Marotta ricorda infatti episodi simili avvenuti in passato, sottolineando come spesso i giocatori siano giudicati troppo severamente senza un’analisi equilibrata.

Marotta afferma che Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma critica la cattiva esposizione mediatica che ha seguito.

Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.

