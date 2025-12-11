Inter Marotta | Chivu per noi non è nulla di strano | lo conoscevamo Abbiamo avuto coraggio di fare questo

Durante la cena di Natale, Beppe Marotta ha commentato l’acquisto di Chivu, sottolineando come fosse un’operazione già nota e affrontata con coraggio. Con sicurezza, il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sull’anno passato, evidenziando le scelte strategiche e i successi raggiunti dall’Inter nel corso della stagione.

