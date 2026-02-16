Marotta risponde a Saviano | Non so chi sia Non voglio dargli importanza
Roberto Marotta ha commentato le dichiarazioni di Saviano, affermando di non conoscere la sua identità e di non voler dedicare attenzione alle sue parole. La polemica si è accesa dopo le decisioni arbitrali durante la partita Inter-Juventus, che hanno scatenato molte reazioni sui social e nei media. Saviano aveva criticato aspramente gli episodi, ma Marotta ha scelto di ignorare i commenti dell’autore.
Dopo la bufera che si è creata per gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter-Juventus, anche Roberto Saviano ha detto la sua. Lo scrittore napoletano ci è andato giù pesante nei confronti di Beppe Marotta e sul campionato italiano. Oggi è arrivata la risposta del presidente nerazzurro. Scontro tra Marotta e Saviano: in ballo il sistema calcio italiano. Saviano era intervenuto duramente sui social, scrivendo un messaggio di accusa forte e chiaro verso Marotta: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati “ Lo scrittore, poi, ha spiegato che l’attacco non era rivolto né ai giocatori dell’Inter, né ai suoi tifosi: “ Non è un attacco ad atleti e tifosi, che sono le prime vittime di un sistema non del tutto trasparente” La risposta di Beppe Marotta è arrivata oggi nell’assemblea di Lega: “Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Saviano contro Marotta, il presidente dell'Inter risponde che "ci penseranno gli avvocati, non so chi sia"
Roberto Saviano ha criticato l'Inter dopo il match contro la Juventus, sostenendo che il club mostra un atteggiamento di sottomissione verso la Curva Nord.
Marotta più intelligente di Chivu: “Bastoni ha sbagliato. Saviano? Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati”
Beppe Marotta ha commentato le polemiche dell’Inter contro la Juventus, spiegando che Bastoni ha commesso un errore durante la partita.
Giuseppe Marotta risponde a Saviano dopo le polemiche del derby d'Italia
