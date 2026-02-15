Giaccherini analizza | Zielinski rinato con Chivu ora è un punto fisso Ma Bastoni sia più lucido | la sua furbata mi ha infastidito

Giaccherini ha commentato il recupero di Zielinski, attribuendone il rilancio alla presenza di Chivu, e ha sottolineato come il centrocampista polacco sia diventato un elemento imprescindibile per l’Inter. Ha anche criticato Bastoni, dicendo che dovrebbe essere più attento, perché la sua mossa furba nel finale gli è sembrata fuori luogo. Durante l’analisi, l’ex calciatore ha fatto riferimento anche a un episodio specifico che ha acceso le polemiche nella partita.

Inter News 24 Giaccherini, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato il big match pieno di polemiche tra Inter e Juve: le dichiarazioni. Nel post-partita di Inter-Juventus 3-2, Emanuele Giaccherini ha analizzato la prova di forza dei nerazzurri di Cristian Chivu, sottolineando però l'impatto degli episodi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Vi racconto aneddoto su Zielinski: ho fatto Como-Inter l'anno scorso, era l'ultima giornata di campionato e ho chiacchierato con lui un po'. L'anno scorso è stato difficile per lui, per gli infortuni, Inzaghi non gli dava importanza che invece gli dà ora Chivu, era demoralizzato e non sapeva neanche se fosse rimasto.