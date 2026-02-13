Bastoni si prepara | Contro la Juve serve lucidità Chivu ci ha reso più efficaci

Stefan Bastoni apre la strada alla sfida tra Inter e Juventus, sottolineando che la concentrazione sarà la chiave per ottenere un risultato positivo. Dopo le parole di Chivu che ha migliorato l’approccio della squadra, Bastoni insiste sulla necessità di mantenere la lucidità in campo. La partita, in programma domenica sera, rappresenta un crocevia importante per la corsa scudetto, e il difensore nerazzurro invita i compagni a giocare con calma e determinazione.

Inter News 24 Bastoni analizza la sfida scudetto tra Inter e Juventus: il difensore sottolinea l'importanza di affrontare il match con calma olimpica. A poche ore dal fischio d'inizio del Derby d'Italia, l'atmosfera in casa della Beneamata è carica di concentrazione. Alessandro Bastoni, il talentuoso braccetto sinistro della difesa dei nerazzurri e colonna della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro la compagine torinese. Il centrale ha evidenziato come il gruppo abbia beneficiato di una settimana piena di lavoro ad Appiano Gentile, un fattore che potrebbe risultare decisivo per scardinare l'organizzazione tattica avversaria in un match che vale una fetta di scudetto. Bastoni promuove Chivu: Ha colto subito il modo giusto di entrare nel gruppoIl numero 95 torna poi sulla sua evoluzione tattica del suo ruolo. Nell'immaginario collettivo il difensore difende e basta, ma non è il mio caso. Mi piace fare molto altro, mi viene naturale