Marotta | Gogna mediatica contro Bastoni Saviano? Non so chi sia

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, denuncia una gogna mediatica contro Alessandro Bastoni dopo aver visto il difensore simulare nel recente match contro la Juventus. Marotta ha commentato che non sa chi sia Saviano, aggiungendo un tocco di ironia alla polemica. Bastoni, in campo, aveva attirato l’attenzione di tifosi e media con un episodio che ha diviso l’opinione pubblica, portando a discussioni accese sui social.
(Adnkronos) – Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, difende Alessandro Bastoni dopo la bufera per la clamorosa simulazione nel match tra i nerazzurri e la Juventus. Il numero 1 del club, con una dichiarazione in Lega, punge i bianconeri e replica in maniera gelida a Roberto Saviano, secondo cui la Serie A non avrà credibilità finché Marotta avrà un ruolo nel calcio. "La nostra posizione è semplicissima. C'è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quello che è accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là i quello che è successo", dice Marotta riferendosi alla simulazione con cui Bastoni, già ammonito, nel big match di sabato sera ha provocato l'espulsione del bianconero Kalulu.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Marotta ha deciso di parlare dopo due giorni di silenzio per rispondere alle accuse e ai commenti negativi che circolano sui media.
Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore.
