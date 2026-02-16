Marotta contro tutti | Saviano Juventus Bastoni e la gogna mediatica dopo Inter-Juventus

Due giorni di silenzio prima di una presa di posizione forte. Non contro il proprio giocatore, il cui comportamento comunque viene definito non rispettoso dell’etica sportiva, ma in difesa davanti al fuoco che ha investito Bastoni e l’Inter dopo il derby d’Italia dei veleni. Beppe Marotta è sceso in campo dopo aver ascoltato tutti gli altri parlare: chi subito, come la dirigenza juventina che già nella pancia di San Siro aveva sfogato la propria rabbia, chi successivamente perché il cortocircuito creato dalla simulazione di Bastoni, costata l’espulsione di Kalulu, ha incendiato le aule dei tribunali virtuali del calcio italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

Giuseppe Marotta commenta la polemica su Alessandro Bastoni, accusando la stampa di aver esagerato con le critiche dopo l’episodio di San Siro.

Marotta afferma che Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma critica la cattiva esposizione mediatica che ha seguito.

Argomenti discussi: Serie A falsata, Saviano contro Marotta per Bastoni-Kalulu: l'attacco dopo Inter-Juve; Saviano durissimo: Con Marotta campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché sa come funziona; Saviano attacca Marotta: Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di chi sa come funziona le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e; Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui.

Marotta: Gogna mediatica contro Bastoni, è solo un ragazzo! Saviano? E chi è? Chiellini...Beppe Marotta rompe il silenzio e commenta pubblicamente il caso della simulazione di Alessandro Bastoni ed il rosso a Pierre Kalulu in Inter-Juve. areanapoli.it

SAVIANO MAROTTA Saviano contro Marotta: «Finché resta, campionati con un’ombra»Nel mirino dello scrittore la figura di Giuseppe Marotta e le dinamiche che, a suo dire, inciderebbero sulla credibilità del campionato ... statoquotidiano.it

Inter Juventus accende le luci sul calcio povero di personalità, vertici e professionisti di ogni settore. Ed oggi l’assemblea di Lega che cambierà nuovamente gli scenari di ‘protocolli’ o ‘regolamenti’. Qualcuno salvi il calcio. #InterJuventus #Rocchi #AIA #Calcio - facebook.com facebook

Al di là delle voci delle ultime ore e delle infuocate polemiche posto Inter-Juventus, il ct della Nazionale Rino #Gattuso non prenderà provvedimenti nei confronti di Alessandro #Bastoni che resta per lui un pilastro azzurro e verrà dunque regolarmente convoca x.com