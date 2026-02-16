Marotta furioso con Saviano dopo Inter-Juventus | Non so chi sia L' attacco dello scrittore | Campionati falsati

Marotta si è infuriato con Saviano dopo la partita tra Inter e Juventus, accusandolo di non conoscere i fatti. Saviano aveva commentato i campionati come falsati, attirando le critiche di molti tifosi e dirigenti. La discussione si è accesa sui social e nelle trasmissioni sportive, dove le parole dello scrittore sono state interpretate come un attacco diretto alla credibilità del calcio italiano. In questo contesto, le dichiarazioni di Marotta sono arrivate come una risposta immediata, evidenziando il livello di tensione tra le parti.

Nelle polemiche arbitrali post Inter-Juve si inserisce "a gamba tesa" anche lo scrittore Roberto Saviano. L'espulsione ingiusta del bianconero Kalulu, arrivata dopo una simulazione del difensore interista Alessandro Bastoni, ha innescato la furia del club di Torino, il "silenzio stampa" di Spalletti e dei giocatori, e con le proteste contro l'arbitraggio manifestate ai microfoni di Dazn dai dirigenti della Juventus Chiellini e Comolli. Saviano, in un post su Instagram, ha tirato in ballo l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta: "Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati". Marotta si è infuriato contro le decisioni arbitrali durante Inter-Juventus, reagendo dopo l'espulsione non corretta di Kalulu. Roberto Saviano ha criticato duramente la gestione della Serie A dopo l'episodio Bastoni durante Inter-Juventus, accusando il campionato di essere falsato. L'ad dell'Inter interviene per la prima volta sulle polemiche: «Bastoni ha sbagliato ma la gogna mediatica contro di lui è esagerata». Saviano collega le tensioni viste nel Derby d'Italia alla figura di Marotta e a dinamiche che, secondo lui, sarebbero strutturali. Il presidente di Exor ha contattato Gabriele Gravina per esprimere forte disappunto dopo l'episodio arbitrale legato all'espulsione di Kalulu. Elkann ha anche contattato Comolli, Chiellini e Spalletti, esprimendo v