Marotta furente | Saviano contro l'Inter è tutto in mano agli avvocati Poi giustifica Bastoni

Marotta si infuria per le accuse di Saviano, che ha criticato l'Inter e ora tutto si svolge tra avvocati. Il presidente nerazzurro ha difeso Bastoni, sostenendo che le parole del giornalista sono infondate e pronte a essere contestate legalmente. La polemica nasce dalle dichiarazioni di Saviano, che aveva messo in dubbio l'integrità della squadra dopo il derby d'Italia, e ora la squadra si difende duramente.