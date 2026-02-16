Marotta dopo Inter-Juve | Bastoni? Gesto non consono ma va giustificato

Giuseppe Marotta ha commentato oggi a Milano l’episodio di Bastoni dopo Inter-Juventus, spiegando che il difensore ha compiuto un gesto non appropriato, ma che va comunque valutato nel contesto dell’emozione. Marotta ha sottolineato che l’azione può essere compresa, anche se non è stata corretta, e ha aggiunto che Bastoni si è lasciato trasportare dall’adrenalina della partita. Durante l’assemblea di Lega, il presidente nerazzurro ha anche parlato di altri temi legati al calcio italiano, lasciando intendere che la giusta distanza tra passione e comportamento è fondamentale.

"> MILANO – A margine dell'Assemblea di Lega andata in scena nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 a Milano, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni affrontando i temi più caldi del momento, a partire dalle polemiche seguite a Inter-Juventus. Sul tavolo l'espulsione di Kalulu, la simulazione di Bastoni e il confronto acceso negli spogliatoi tra la dirigenza bianconera e l'arbitro La Penna. «Bisogna inasprire le pene» Marotta ha invitato a un confronto ampio sul sistema calcio: «Quello che avviene in Italia avviene anche all'estero.