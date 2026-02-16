Marotta dopo Inter-Juve | Bastoni? Gesto non consono ma va giustificato

Da napolipiu.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marotta ha commentato oggi a Milano l’episodio di Bastoni dopo Inter-Juventus, spiegando che il difensore ha compiuto un gesto non appropriato, ma che va comunque valutato nel contesto dell’emozione. Marotta ha sottolineato che l’azione può essere compresa, anche se non è stata corretta, e ha aggiunto che Bastoni si è lasciato trasportare dall’adrenalina della partita. Durante l’assemblea di Lega, il presidente nerazzurro ha anche parlato di altri temi legati al calcio italiano, lasciando intendere che la giusta distanza tra passione e comportamento è fondamentale.

"> MILANO – A margine dell’Assemblea di Lega andata in scena nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 a Milano, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni affrontando i temi più caldi del momento, a partire dalle polemiche seguite a Inter-Juventus. Sul tavolo l’espulsione di Kalulu, la simulazione di Bastoni e il confronto acceso negli spogliatoi tra la dirigenza bianconera e l’arbitro La Penna. «Bisogna inasprire le pene» Marotta ha invitato a un confronto ampio sul sistema calcio: «Quello che avviene in Italia avviene anche all’estero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

marotta dopo inter juve bastoni gesto non consono ma va giustificato
© Napolipiu.com - Marotta dopo Inter-Juve: «Bastoni? Gesto non consono ma va giustificato»

Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu

Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna.

Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstre

Il Barcellona vuole Alessandro Bastoni e prepara un’offerta da almeno 80 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A falsata, Saviano contro Marotta per Bastoni-Kalulu: l'attacco dopo Inter-Juve; Bla bla bla: la Serie A all’estero festeggia con l’Inter, poi occulta. La Marotta League dilaga; Roberto Saviano accusa Marotta dopo Inter-Juventus: Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati, Chiellini sa come funzionano le cose con lui; Inter-Juventus: Chiellini ulra, lite Spalletti-Ferri. Cosa è successo.

marotta dopo inter juveInter-Juventus, Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediaticaDopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta interviene in conferenza stampa, in occasione dell'assemblea. tuttomercatoweb.com

marotta dopo inter juveMarotta e Chiellini faccia a faccia, La Penna verso il lungo stop: Inter-Juve di fuocoDispiaciuti per non aver potuto sanare l’errore con l’utilizzo del Var la giustificazione di Gianluca Rocchi ... tuttosport.com