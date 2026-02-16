Marotta difende Bastoni | La gogna mediatica è eccessiva tutti possono sbagliare

Giuseppe Marotta commenta la polemica su Alessandro Bastoni, accusando la stampa di aver esagerato con le critiche dopo l’episodio di San Siro. Marotta afferma che tutti possono commettere errori e invita a non condannare troppo duramente il difensore nerazzurro. La discussione si accende mentre sui social circolano foto e commenti che sottolineano il comportamento di Bastoni durante la partita.

In seguito agli eventi legati al caso Bastoni e all’episodio Inter–Juventus disputato a San Siro, emerge un quadro di posizioni articolate che ruotano attorno a responsabilità, dinamiche di campo e gestione del clamore mediatico. L’aggiornamento delle parti coinvolte mette in evidenza una lettura che privilegia equilibrio, analisi dei fatti e un richiamo a riflessioni condivise sul comportamento sportivo. La direzione del club evidenzia una valutazione sobria dell’episodio, sottolineando che lacopertura mediatica è risultata oltre la misura dell’evento. Si segnala che il giocatore interessato è stato esposto a una gogna mediatica che non trova riscontro nella realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marotta afferma che Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma critica la cattiva esposizione mediatica che ha seguito.

