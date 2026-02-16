Marotta difende Bastoni | La gogna mediatica è eccessiva tutti possono sbagliare
Giuseppe Marotta commenta la polemica su Alessandro Bastoni, accusando la stampa di aver esagerato con le critiche dopo l’episodio di San Siro. Marotta afferma che tutti possono commettere errori e invita a non condannare troppo duramente il difensore nerazzurro. La discussione si accende mentre sui social circolano foto e commenti che sottolineano il comportamento di Bastoni durante la partita.
In seguito agli eventi legati al caso Bastoni e all’episodio Inter–Juventus disputato a San Siro, emerge un quadro di posizioni articolate che ruotano attorno a responsabilità, dinamiche di campo e gestione del clamore mediatico. L’aggiornamento delle parti coinvolte mette in evidenza una lettura che privilegia equilibrio, analisi dei fatti e un richiamo a riflessioni condivise sul comportamento sportivo. La direzione del club evidenzia una valutazione sobria dell’episodio, sottolineando che lacopertura mediatica è risultata oltre la misura dell’evento. Si segnala che il giocatore interessato è stato esposto a una gogna mediatica che non trova riscontro nella realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva. E quando simulò Cuadrado..."
Marotta afferma che Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma critica la cattiva esposizione mediatica che ha seguito.
Ranocchia difende Bastoni: «Troppo clamore e gogna mediatica inaccettabile. Non sto difendendo le simulazioni, ma…»
Marotta ritorna su Inter-Juve: Bastoni ha sbagliato ma troppa gogna mediaticaIl presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega sul tema del weekend e in particolare su Bastoni. generationsport.it
Marotta ammette ma attacca: Decisione sbagliata di La Penna, Bastoni oggetto di una gogna mediatica, Juventus in Champions grazie a una simulazione di CuadradoIl presidente dell'Inter passa al contrattacco dopo le polemiche sull'espulsione di Kalulu. Marotta ammette l'errore di La Penna ma difende Bastoni e ricorda: Juventus in Champions grazie a una chiar ... msn.com
