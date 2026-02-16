Mariano il bambino di 200 kg ricevuto da Papa Leone XIV | la malattia senza nome e la svolta per le cure

Mariano, il bambino di 12 anni di Maida che pesa quasi 200 chili, ha incontrato Papa Leone XIV a causa di una malattia misteriosa che lo affligge da tempo. La visita privata con il Papa ha portato a una svolta nelle sue cure, grazie all’intervento diretto della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, che ora si occuperà del suo caso. Mariano ha vissuto momenti di sofferenza e speranza, mentre la famiglia attende nuove possibilità di trattamento.

La storia del 12enne di Maida tra fede, sofferenza e speranza di cura. Udienza privata con Papa Leone XIV e presa in carico ufficiale da parte della Fondazione Bambino Gesù del Cairo per Mariano, il dodicenne di Maida, nel Catanzarese, che pesa quasi 200 chili a causa di una malattia ancora senza nome. Una vicenda che negli ultimi mesi ha mobilitato una vasta rete di solidarietà, culminata nell’incontro a Roma con il Pontefice. A raccontare l’emozione di quei momenti è la madre, Tamara De Fazio, che sui social ha ringraziato quanti si sono attivati per rendere possibile il viaggio. «Santità, benedica le mie mani perché le sento stanche e provate dalla battaglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

