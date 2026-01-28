Maria Elena Boschi ha lasciato il suo rapporto di cinque anni con Giulio Berruti e ora si mostra più serena. La ex ministra è stata vista in compagnia di un nuovo uomo durante una cena romantica a Roma. Nessuna conferma ufficiale, ma l’atmosfera tra i due sembra intima e rilassata. I rumors sulla loro relazione si fanno sempre più insistenti.

Concluso il suo rapporto di cinque anni con Giulio Berruti, la cui ufficialità era arrivata, dopo tanti rumors anche nei mesi precedenti, lo scorso ottobre, Maria Elena Boschi pare proprio essersi lasciata alle spalle tutto per gettarsi a capofitto nella relazione con il suo nuovo compagno. Le prime indiscrezioni erano arrivate quasi in contemporanea con la diffusione della notizia della fine della liaison con l'attore e modello romano 41enne, ma gli scatti fatti dai fotografi di "Chi" per le vie della Capitale non lasciano più spazio a dubbi. La capogruppo di Italia Viva e la sua dolce metà Roberto Vaccarella sono stati paparazzati lo scorso 24 gennaio mentre si recavano in ristorante per festeggiare il compleanno della Boschi: una cena romantica in compagnia e la certezza che ormai l'ex ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento del governo Renzi abbia voltato pagina, almeno da cinque mesi a questa parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maria Elena Boschi e la cena romantica: chi è il suo nuovo compagno

Maria Elena Boschi avrebbe un nuovo uomo nella sua vita.

